警五分局「環警監聯合稽查」 噪音改裝車無所遁形
【警政時報 林家嘉／台中報導】為遏止噪音改裝車輛擾民情形，中警五分局結合交通部公路局臺中區監理所及臺中市政府環保局，於114年12月5日晚間，在北屯區崇德路與松竹路口周邊，以口袋型封閉式路檢方式，實施「環警監聯合稽查」，針對疑似噪音改裝車輛及其他交通違規行為加強攔查，展現跨機關聯手取締決心。
本次勤務共設置4處路檢點，針對來往可疑改裝汽、機車進行檢測與查驗，當晚共攔查3輛疑似改裝車輛，其中1輛經檢測判定不合格，警方依《噪音管制法》相關規定告發，裁處新臺幣3,600元罰鍰，並通知限期召回檢驗，有效壓制噪音改裝車輛歪風，降低夜間噪音干擾。
中市警五分局指出，為長期杜絕違法改裝車輛所衍生的噪音問題，已會同環保局於北屯區多處路段建置聲音照相科技執法設備，114年1月至11月間，於東山路、崇德路、松竹路、敦化路、太原路、建和路、文心路及旱溪西路等易肇事路段，共架設31場次，累計告發24件、通知到檢38件。分局長劉其賢呼籲，民眾應使用經環境部噪音管制認證之排氣管並完成變更登記，切勿違法改裝、危險駕駛或競速行為；警方也將持續透過路檢與科技執法，強化噪音車、酒駕及危險駕車取締，還給市民安全、寧靜的生活環境。
