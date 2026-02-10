警休假帶新婚妻挑金飾 「老地方」巧遇銀樓搶案秒壓制

嘉義市 / 綜合報導

嘉義市東市場，昨(9)日發生銀樓搶案，當場被警察還有民眾制伏，沒想到這名警察現在是在台南服務，但這邊正好是他之前的保護範圍，當天是帶著新婚妻子，到這裡銀樓買金飾，發現隔壁傳出搶案，馬上向前幫忙，過程都被老婆錄了下來。

嘉義市東市場，9日發生銀樓搶案，當場被民眾，還有休假的員警壓制，員警VS.員警老婆說：「老婆，錄影錄影，有，我在錄了，給你看，警察，是警察喔？，對，剛好是警察。」

員警迅速將人制伏，其他人也來幫忙，一邊壓著嫌犯，一邊請老婆拿錢包給他出示證件，老婆也全程錄影下來，47歲的張姓嫌犯，假裝要消費，結果卻搶走4兩多金項鍊，市值約83萬元，正想要跨上機車逃跑時，可能太緊張跌倒，當場被民眾和員警制伏，沒想到這名警察，剛好休假和新婚妻子，來這邊銀樓買金飾，聽到隔壁喊搶劫馬上幫忙，巧的是鄧姓員警，現在在台南服務，但這邊正好是他之前的「保護範圍」。

台南麻豆警分局警員鄧敬文說：「當下聽到，直覺性反應，就會是往有事情的方向過去，看是什麼狀況，那當然是先看，有沒有能夠幫上忙的地方，因為老闆娘剛好就在旁邊，老闆娘看完，確認是他，就是照程序去做處理。」

32歲的鄧姓員警，從警10年，108年至113年期間，任職於嘉義市第二分局南門派出所，113年10月份調往台南麻豆分局，結果休假時，回到「老地方」和妻子挑金飾，就遇上隔壁店家被搶劫，馬上衝出金飾店逮捕嫌犯，這巧合也掀起話題。

