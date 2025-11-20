警值勤返所遭迴轉車擦撞 人噴飛倒地手指骨折

新北市 / 綜合報導

昨(19)日上午，在新北土城金城路二段跟明德路口發生交通事故，被撞的竟是一名員警，當時他剛剛處理完交通事故，騎著機車準備返回派出所，見前方轎車靠右行駛，便想從左側直行通過，沒想到陳姓駕駛發現自己開錯路突然迴轉，雙方直接撞在一起，導致員警多處擦挫傷，手指頭還骨折，警方表示當下就立即排解事故，目前也先給予該名員警4天的休假，再視修復情況決定何時回到工作崗位。

前方準備左轉的銀色轎車，停等在路口沒想到左側，突然出現一台直行的警用機車狠狠撞上，撞擊力道之大還讓員警整個人飛了起來，在空中停留幾秒最後重重摔落在地，員警痛到無力起身，躺在地上不斷踢著腳，看起來十分痛苦。

目擊民眾說：「我們聽到聲音的時候已經是撞倒了，有一點聲音，有滿大的滿大的，我看到他翻，兩三圈。」換個角度看只見對向騎士，乖乖的在停等紅燈，員警突然從左下角飛進畫面中，車內物品還散落一地，嚇壞所有用路人。

事發在19日早上8點多，新北市土城區金城路二段上，員警處裡完交通事故後，騎著警用機車準備返回派出所，沒想到自己在路上也發生車禍。

當時員警看見轎車靠右行駛，便想從左側通過，沒想到車輛會突然往內側大迴轉，才會不慎撞上，機車嚴重毀損剎車整個消失，轎車側邊車門也看的見明顯的事故痕跡，後照鏡還直接不見了。

土城交通分隊小隊長王明清說：「與一輛欲迴轉自小客車發生碰撞，造成員警多處挫傷。」據了解該名員警右手中指骨折，手也還舉不起來目前正在休養中，而駕駛當時正準備前往鶯歌上班，不小心走錯路才會試圖迴轉，相關賠償事宜仍有待員警恢復後，再做協商。

