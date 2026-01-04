警傳訊騷擾逾2年...還上門送禮！網紅韓璟提告 台中警方回應了

韓璟斜槓擁多重身分，個人臉書粉專已超過6.8萬人追蹤。（翻攝韓璟臉書粉專）

前民進黨立委鄭運鵬助理、網紅「視網膜」經紀人韓璟，昨（3日）透過社群揭露遭員警騷擾超過2年，為此提出二次申訴並正式提告、聲請保護令，今（4日）她更近一步說明遭騷擾過程，對此，挨告員警所屬單位台中市警局第四分局今也發出聲明，強調去年3月首度獲報，查證後祭出申誡1次並調單位處分，這回也將視司法偵審結果處置，也強調必要時優先列汰除對象。

韓璟今（4日）透過臉書指出，目前已進行性騷申訴、跟騷提告，以及聲請保護令，她坦言身為半個公眾人物，收到一些奇怪訊息其實算是常態，之所以會決定提告，是因為對方直接跑到朋友公司送禮，再者是因對方臉書發文與私訊內容，顯示「精神狀況真的不適合當警察」。

韓璟表示早封鎖對方，但假帳號不斷增生，最終「朋友收到私訊了，說要轉交東西給我」，而且對方是直接殺到現場，讓友人相當驚恐，加上對方身份是警察，才讓她萌生報案、提告想法，盼能藉此制止對方行為，韓璟也提到去年3月就曾進行申訴，但12月還是收到附上名片的禮物。

對此，該員警所屬台中市警局第四分局回應，表示去年3月獲報即啟動調查，查證屬實後報請警政署核予申誡1次處分，並將該員警調至其他單位、列關懷輔導對象，強調絕無消極處理或包庇，另針對近日當事人提告，分局均依法受理，視後續司法偵審結果究責，也會將案列為年終考績重要參據，若該員警未見改善，必要時將優先列為汰除對象。

★《鏡新聞》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。





