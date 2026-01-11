警光山莊出人命！ 73歲翁泡「泰安第一湯」溺斃

苗栗泰安警光山莊大眾池於今（11）日下午發生溺水意外，一名73歲李姓老翁在泡湯過程中溺斃，儘管緊急送醫搶救仍宣告不治。事發當時，李姓老翁正享受溫泉浴，卻因不明原因發生溺水事故，檢警將於明日進行相驗以釐清死因。

大湖警分局初步調查，當日下午1點26分左右，李姓老翁在泡湯過程中突然溺水，現場民眾發現後立即將其救起並呼救。警光山莊主任隨即通報泰安消防分隊趕往現場救援，並將老翁緊急送往醫院救治，然而李翁仍於下午2點22分宣告不治身亡。

警方表示，目前不排除老翁可能因身體因素或疾病導致此次意外，詳細死因有待檢察官與警方於明日相驗後進一步釐清。後續相關筆錄及證卷製作完成後，將報請苗栗地檢署進行相驗。

近日寒流來襲，全台溫度驟降，許多民眾選擇到溫泉區泡湯驅寒。泰安警光山莊因位於泰安溫泉源頭，素有「泰安第一湯」美譽，加上價格實惠且富有濃厚歷史氣息，不僅吸引警職人員及眷屬，也有不少一般民眾前往享受。

泰安溫泉歷史悠久，可追溯至日治時期，當時被稱為「上島溫泉」，又稱虎山溫泉。日本警察曾在此設立「警察療養所」，二次世界大戰結束後，更名為上島警察招待所。1978年6月，已故總統蔣經國先生視察此地，認為「上島溫泉」名稱不雅，因此將其更名為「泰安溫泉」。

泰安警光山莊除了提供警察人員及其他協助警政業務人員住宿和泡湯服務外，其大眾池也對外開放，每人每次收費為新台幣100元。據了解，曾擔任警察的新北市長侯友宜也是泰安溫泉愛好者之一。

專家提醒，泡溫泉雖能祛寒保健，但仍需注意安全事項，包括泡前先沐浴、適時補充水分、避免空腹或酒後泡湯、單次泡湯時間不宜超過15分鐘、水位不宜超過心臟，並應注意環境通風與清潔。特別是心血管疾病患者、孕婦、老人及小孩更需謹慎，一旦感到不適應立即離開溫泉池。

