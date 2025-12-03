警光獎創佳績 新北警局長方仰寧表肯定並承諾「持續精進」

〔記者徐聖倫／新北報導〕警政署昨舉行一年一度「國家警光獎」頒獎典禮，新北市警局成績亮眼，偵查犯罪、預防犯罪、改善交通3大類均獲得前2名佳績。局長方仰寧表示肯定，本次獲獎成績是所有同仁日復一日努力的結晶。

今年新北警在團體組獲獎的3個面向，都是與市民生活安全最息息相關之核心工作，成績斐然，其中偵查犯罪、預防犯罪2項，由新北市警局刑警大隊獲第1、第2名，改善交通則由新北市警局交通大隊獲得第2名。個人獎項部分，新北市警局在打擊詐欺、反黑肅槍、綜合表現部分，也有4位同仁分別獲得優等佳績。

方仰寧說，新北幅員廣大、人口密集，同仁在面對繁重勤務與多元治安挑戰時，依然以高度熱誠與專業守護城市安全，這些獎項是對所有新北警最真實、也最實至名歸的肯定。方同時承諾，將持續推進科技警政、精準打詐、交通安全維護等核心工作，強化跨部門合作與社區連結，讓市民每天都能切身感受到安全與安心。

