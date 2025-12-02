警光獎揭曉！首宗「台版地面師」詐領獨居死者1.4億遺產 刑事局李清智獲獎

刑事局偵查第一大隊偵查正李清智破獲全台首宗「台版地面師」。李依璇攝

內政部警政署今（2日）下午舉行俗稱「警界金馬獎」的114年國家警光獎頒獎典禮，表揚全國82組績優警察團隊與個人。今年獲獎事蹟中，最受矚目的包括刑事局偵查正李清智偵破「台版地面師」假遺囑1.4億詐騙案，帶動地政局檢討法規漏洞，成為本屆具代表性的得獎案例。

今年警光獎自全國警察機關薦報的88個團體、94位個人中，最終評選出30個績優團體及52位績優。

其中，「台版地面師」案件由刑事局偵查第一大隊偵查正李清智偵辦，該詐騙集團冒用代筆遺囑方式詐領孤獨死者遺產，分工涉及律師、里長、書記官、戶政人員及地政士等專業人員，是國內極為罕見的跨領域詐騙鏈。一審中主嫌遭重判14年、25年。此案也促使行政機關檢討法規漏洞，對遺產及不動產詐騙防制具有指標性意義。

廣告 廣告

李清智榮獲警光獎，指揮偵破此案的新北主任檢察官鄭少珏（左）也到場祝賀。李依璇攝

個人獎部分，另由台北市政府警察局小隊長林書玄奪下「打擊詐欺類第一名」，他偵破全國首宗律師游光德與台灣銀行行員共同組成的詐欺洗錢集團，查扣不法所得逾6000萬元，更促成主管機關開出史上最高2200萬元銀行罰鍰，銀行也因此全面修正內控。

高雄市警局偵查佐黃柏勳則獲得查緝綜合評量第一名。他規劃全國首創的「加密貨幣入庫系統」，建立警調與檢察機關共同監管機制，引入分權管理與金庫技術，大幅降低冷錢包保管風險。該系統已協助查扣超過85筆、總額逾8,500萬元的虛擬資產，並促使法務部推動全國系統上線。

團體獎部分，新北市政府警察局則以一年內查緝治平對象、破獲詐欺集團、查扣巨額不法資產、攔阻逾21億元詐騙金額等亮眼成績，獲選為偵查犯罪類第一名。

警政署長張榮興致詞表示，科技與金融快速發展讓犯罪手法持續演變，警方需不斷提升專業與偵查能力。他期勉獲獎團隊與個人，在獲得肯定後更要肩負起新的挑戰，持續以「治安沒有最好、只有更好」的精神守護社會。



回到原文

更多鏡報報導

32元電鍋成貪污犯⋯清潔員「情緒無法平復」 環保局：工作保障不變

好心送拾荒婦「32元二手電鍋」背上貪污罪 清潔隊員遭判刑、褫奪公權1年

鑽到神經束！北市牙醫「植牙失手」害患者嘴麻骨髓炎