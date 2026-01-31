警六分局深入多點交安、防詐宣導 籲民平安迎新春

警六分局卅日至水交社年貨大街宣導，分享交通新制法規。(記者王勗攝)

記者王勗／台南報導

為守護市民交通安全並提升防詐意識，警六分局特於近日鎖定年節前人潮及活動熱點加強宣導。分局長劉全福卅日也特率分局幹部前往水萍塭公園、水交社園區年貨大街及公司尾牙餐廳等處宣導。針對轄區長者較多特性，也針對無照駕駛、高齡換照等新制度加強說明，盼轄區民眾遵守法規、平安過好年。

警六分局表示，一一五年無照駕駛新制即將上路，將大幅提高無照駕駛罰鍰金額，無照駕駛機車罰鍰上調一萬八至三萬六；汽車則上調至三萬六至六萬元。且十年內累犯將加重處罰、當場扣車並吊扣牌照，車主也將負連坐責任。高齡換照新制也將於今年五月上路，換照年齡下修至七十歲，七十五歲以上需每三年換照，未依規定換照遭舉發也將依法開罰。

廣告 廣告

分局長劉全福現場也主持有獎徵答活動，進一步加深至年貨大街採買老幼印象。(記者王勗攝)

警方近日也特前往水萍塭公園向高齡長者加強交通安全宣導，另配合年節採買人潮，也前往一年一度的水交社園區年貨大街宣導。分局長劉全福現場也主持有獎徵答活動，進一步加深至年貨大街採買老幼印象，也期盼家人間互相提醒、避免違規觸法。因應過年期間親友聯繫頻繁，警方也特別提醒民眾留意詐騙陷阱，如接獲可疑來電、訊息要求轉帳或匯款，一定要提高警覺，如有疑慮應立即向警方求助查證。

有鑑於歲末年初公司尾牙、聚餐活動頻繁，警方也特至南區餐廳及易飲酒處所進行防制酒駕宣導，呼籲民眾遵守酒後不開車原則，萬不可酒駕上路！警方年節期間也將擴大取締酒駕，提醒駕駛人勿心存僥倖。警六分局長劉全福強調，加強重要節日安全維護工作已經展開，警方也將同步加強查緝及宣導工作，守護市民生命與財產安全，也呼籲民眾遵守法令、安心迎新春。