警凌晨張文桃園老家帶回3物品 父母首度發聲

張文父母。（圖／東森新聞）





27歲男張文19日在台北市接連於台北捷運台北車站及中山站丟擲煙霧彈、持刀傷人，隨後闖入中山商圈百貨公司，遭警方包圍後自高處墜樓身亡。為釐清其犯案動機，警方持續擴大調查，並於今（20）日凌晨前往張文位於桃園市楊梅區的住處執行搜索。

台北市刑事警察大隊指出，張文長期未返家居住，住處內與其相關、且可能與案件有關的物品不多，但警方仍就有限物品進行全面清查。

搜索過程中，警方發現並保全3項可能與張文成長背景有關的物品，包括其曾使用過的手機、電腦及部分私人物品，已依法留存作為後續調查參考。

警方說明，張文父母將配合警方後續程序，持續協助釐清相關案情。北市刑大強調，目前所有相關證物仍在比對與分析中，將以追查張文的犯案動機與行為背景為重點。

據了解，張文父母在案發後即從桃園北上，於警方完成筆錄後，於今日凌晨返家。對於兒子犯下重大隨機攻擊事件，張文父母向警方表示，已與兒子約2年未曾見面或聯絡，平時並不清楚其近況，也無法理解其犯案原因。

此外，張文尚有一名哥哥在高雄工作，警方指出，兄弟之間平日互動不多，感情並不密切。其哥哥亦向警方表示，對張文近期生活與心理狀況並不知情。

