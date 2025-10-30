警出勤車禍昏迷家屬北上探視 旅館業者拔刀相助不收房錢 177

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

台北市中山分局中山一派出所一名警員蔡汶融，今年7月12日騎乘警用機車欲前往處理一件糾紛，結果在中山北路左轉長安東路時，不慎與對向一輛直行的自小客車發生碰撞，蔡男當場昏迷，蔡男位在彰化的家屬得知後也北上探視，但確實常要舟車勞頓，且住宿方面將是一筆不小的花費，台北市京都商旅總經理得知後，在事發隔天起，就主動表示，將免費提供家屬住宿。

警方表示，蔡男現在服務於中山分局中山一派出所，而今年7月12日凌晨，他接獲通報，有一起糾紛需要警員前往處理，蔡男立刻騎乘警用機車趕往現場，但在行駛過程中，不慎與陳姓運將駕駛的多元計程車相撞，蔡男被撞飛後倒地，目前仍陷入昏迷，還在醫院治療中。

事件發生後，警方也通知蔡男彰化的親友北上探視，但因為住宿以及交通問題，讓家屬備感壓力，此時京都商務旅館的總經理得知後，自事發隔天起，就無償提供旅館房間給蔡男家屬使用。

而事發到昨日為止已經116天，中山分局分局長張耀仁對旅館的拔刀相助也相當感動，昨日也至京都商旅表達感謝之意，並致贈感謝狀。

張耀仁表示，對於外界體恤警察辛勞，支持及愛護警察深表謝意，不僅是物質上的協助，更是精神上的支持，讓同仁與家屬感受到強而有力的後盾；分局同仁一定會繼續秉持專業與使命，堅守崗位，守護居民的安全。

照片來源：翻攝畫面

