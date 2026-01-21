警分局偕診所義診併防詐

基隆市警察局第一分局分局長溫基興結合民間醫療事業單位，除向民眾說明常見詐騙手法，亦為提升民眾對骨質疏鬆的認識與預防意識，昨日舉辦義診為民眾提供骨質密度檢測與專業諮詢，吸引眾多市民與身障、弱勢團體踴躍參與同時每人獲贈高麗菜一顆。。

康沛診所21日辦骨質疏鬆義診暨健康講座，邀請前三軍總醫院基隆分院院長吳佳駿醫師，以及基隆長庚醫院運動醫學外傷骨科主任陳建豪醫師到場，活動現場除醫療服務外，也結合防詐騙宣導。

廣告 廣告

溫基興亦率分局幹部到場，向民眾說明常見詐騙手法。溫基興表示，詐騙集團經常利用人性弱點，透過「親友急需用錢」、「假檢警恐嚇」、「網路愛情騙子」等方式行騙，提醒民眾凡遇到涉及金錢或房地產的可疑狀況，務必多一分查證，可向警方諮詢或撥打165反詐騙專線，避免造成財產損失。

吳佳駿醫師指出，骨質疏鬆被稱為「隱形殺手」，多在跌倒骨折後才被發現，透過檢測可提早掌握狀況；陳建豪醫師則提醒，目前健保已放寬相關給付標準，民眾若發現骨密度異常，應積極就醫治療。