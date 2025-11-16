警分局長到轄區金融機構 感謝辛苦的第一線行員

警一分局分局長到轄區內金融機構，感謝行員攔阻詐騙。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕／基隆報導

警一分局長到訪金融機構宣導，攜手合作攔阻詐騙，守住民眾財產。

警一分局為防範民眾被詐騙集團施以騙術，將民眾騙到金融機關提（匯）款，由分局長溫基興率員，前往拜訪轄區內台北富邦銀行基隆分行、國泰世華基隆分行、基隆孝三路郵局、彰化銀行仁愛分行、基隆第一信用合作社愛三路分社等，主動與第一線行員宣導，加強攔阻假投資、假檢警、解除分期付款及網路交友詐騙等常見手法，期盼透過金融機構與警方的緊密合作，降低民眾受騙風險。

廣告 廣告

警方指出，近來投資詐騙案件增加，詐騙集團常透過社群媒體、通訊軟體假冒專家、分析師誘騙民眾匯款，強調只要遇到「保證獲利」、「穩賺不賠」、「加入群組再教你獲利」等話術，就是典型的詐騙陷阱。此外，假冒檢警要求監管帳戶，以及自稱客服要求解除分期付款等手法的詐騙仍時有發生，提醒民眾務必保持警覺。

警察局第一分局分局長溫基興表示，感謝金融行員在匯款窗口第一時間協助攔阻詐騙，守住民眾辛苦積蓄。警方呼籲民眾，若接獲可疑訊息或要求匯款情形，可隨時撥打一六五反詐騙專線或一一○報案電話查證，警方將持續深化識詐宣導，與金融業攜手打造更安全的金融環境。