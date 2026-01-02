警初判張文未遭霸凌無共犯 隨機殺人後畏罪墜樓

（中央社記者劉建邦台北2日電）經台北市警方專案小組初查結果發現，去年犯下預謀隨機殺人案的張文生前未遭霸凌，無共犯參與及無異常金流，以家人提供費用購置相關犯罪物品，最終畏罪墜樓，研判非失足意外。

27歲無業張文去年12月19日在台北捷運台北車站、中山站周邊投擲煙霧彈、持刀殺人，共造成3人死亡、多人受傷，張文最後自捷運中山站旁誠品南西店頂樓墜樓不治。

案發後檢警組專案小組全力偵辦，追溯金流、犯罪過程與人際網絡等。依專案小組初查結果顯示，張文陸續買防毒面罩、煙霧彈、汽油桶、瓦斯罐與甲醇等犯案工具，預擬犯案計畫，規劃時程約1年半，研判預謀犯案。

此外，專案小組初步調查發現，張文犯案前先燒毀租屋處內筆記型電腦等，加上存摺內金額僅剩零頭，最終逃逸路線選在百貨公司頂樓，另從張文自高處落地時角度等研判非失足意外，企圖阻止檢警後續追查。

專案小組也釐清張文就學、從軍與工作狀況，訪查發現張文在校及軍中未遇霸凌案，可能是有其他因素導致張文預謀性計畫犯案。

專案小組破解張文存放在網路雲端相關資料初步發現，張文策劃犯罪計畫縝密，幾乎按步驟執行，但未發現最終逃逸路線，更可確定是獨自犯案。

專案小組積極訪查調閱與張文相關大量資訊，仍無過多實證可釐清張文犯案真實動機，但相關調查仍在持續，初估最終報告可望近期出爐。（編輯：李明宗）1150102

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可找到出路。如果需諮商或相關協助，可撥衛生福利部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。