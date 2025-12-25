警力加強守護驚喜收到「高中生卡片」：平安夜最暖禮物

在平安夜當天，警方收到一名高中生給的手寫卡片，真的是送禮送到心坎裡，堪稱最暖的平安夜禮物。（圖／東森新聞）





在1219隨機攻擊之後，許多民眾在出入人潮眾多的地點、大眾運輸等地方時，還是覺得稍有不安，各地警力也加強巡守與站崗，盼能還給民眾一個安心的生活環境。在平安夜當天，警方收到一名高中生給的手寫卡片，真的是送禮送到心坎裡，堪稱最暖的平安夜禮物。

永康分局在臉書發文表示，這是平安夜收到最溫暖的禮物，雖然有不少人認為警方站崗是在作秀，但保護民眾的初衷一樣，要擴大威嚇隨機攻擊模仿效應的實質意義，當有狀況發生時，警察總是逆著人群方向往內衝，文末更引用台北中山一派出所所長李欣鴻說的「不是殉職才值得被尊重」，每一位員警的付出都值得被記住。

如今送禮的暖心畫面也曝光了，女高中生寫好卡片之後，鼓起勇氣走向正在站崗的員警，雙手將卡片遞上前，並微微點頭致意，員警接過卡片收下之後，她才放心轉身離開，小小的舉動，卻讓守在街頭的員警感受到滿滿溫暖，也成了平安夜最動人的一幕。

