警力堅守偏鄉 盧秀燕致謝員警並祝新年「無案可辦」

盧秀燕「和平專案」行程，慰問員警並祝新年「無案可辦」。（圖：中市府提供）

台中市長盧秀燕今（4）日展開「和平專案」行程，前往和平區天輪派出所及梨山分駐所，慰勞長年駐守山區的第一線警務人員。盧秀燕祝福新年所務平順，「有備無患、無案可辦」，象徵治安交通平穩、良好。

盧市長表示，她一直期許能在任內親自走訪和平區全部12個派出所與分駐所，即使部分地點極為偏遠，往返一趟往往就要花上一整天，仍希望親自向每一位堅守崗位的同仁表達感謝。和平區幅員廣、地形複雜，案件數雖相對少，但勤務更艱難，警力需同時應付治安、交通與山區救難等任務。她並分享曾收到外縣市遊客感謝信，提到車輛拋錨時，巡邏員警即時主動協助、聯繫救援並陪同等待，讓民眾備感溫暖，市長也深受感動，肯定同仁專業與為民服務精神。

盧秀燕表示，和平區員警常身兼多職，除處理治安、交通勤務外，也協助排除車況、緊急處置，冬季甚至支援裝設雪鏈。面對突發狀況，員警總是第一時間投入，她對此表達誠摯謝意，並期勉春節期間持續堅守崗位，讓市民與遊客安心過年。

在梨山分駐所，所方播放回顧影片，呈現盧市長多年來走訪和平區12間派出所與分駐所，慰勞基層警力的點滴。盧市長肯定梨山分駐所轄區與人口較多、勤務繁重，仍在治安、交通及護農專案上表現亮眼；護農專案推動兩年來未發生農作物失竊，展現超前部署與主動預防成果。她並祝福新年所務平順，「有備無患、無案可辦」，象徵治安交通平穩良好。

行程結束後，盧秀燕市長前往在地知名店家「白冷肉包」購買餐點慰勞員警，並發送新春小紅包，祝福警察同仁新年快樂、平安順心。（張文祿報導）