警力結合AI巡防 雷霆掃蕩守護市民安全

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

桃園市新屋區、桃園區近期發生銀樓搶案，該局獲報後立即成立專案小組，調閱現場及周邊監視器影像，迅速鎖定嫌犯並逮捕到案。

桃園市警局今（3）日表示，金價飆升，銀樓、珠寶業等販賣金飾處所容易成為歹徒覬覦目標，為全面維護市民安全，本局在春節前已與轄內各金融機構、金銀珠寶業舉辦防搶演練，加上轄區已建置天羅地網監視器，並運用先進的AI巡防預警系統，與持續辦理雷霆除暴專案。

同時，針對轄內加強掃黑、肅槍、緝毒、打詐及掃蕩賭場等工作，桃警團隊絕對有決心，也有能力在最短時間內偵破各類重大刑案；不肖歹徒切勿心存僥倖、以身試法，否則終將徒勞無功，還得在牢裡過年，得不償失。

桃園市警局也在此提醒，年節將至，民眾至各金融機構提（換）領現（新）鈔等金錢交易情形，以及各地年貨大街、大型百貨、量販店、賣（商）場、餐飲業及彩券行等地人潮熱絡，現鈔流通量提高，易遭不法之徒所覬覦，應隨時提高警覺，如有提領大額現金需求，桃警亦有提供護鈔服務，請民眾善加利用；另外在過年期間，也會提升巡邏警力密度，提高見警率，讓市民可以安心過好年。

照片來源：桃園市警局

