警助醉男攔小黃遭拒載！運將苦喊：很兩難

員警幫酒醉男子攔計程車回家，但運將擔心他酒後脫序失控。（圖／東森新聞）





11日下午台北市士林區有民眾通報，一名男子喝醉酒倒在路邊，警方獲報到場釐清狀況，男子說他沒受傷，也沒醉得很誇張，不用送醫，員警幫他攔計程車送他回家，但運將擔心他酒後脫序失控，決定拒載，其他計程車司機則說，載到酒客麻煩多，拒載又可能被開罰最高1200元，真的很兩難。

計程車運將開到路邊人行道，看到兩名員警勾著一名男子，打算攙扶他上車，運將一看不對勁。

員警vs.計程車司機：「他是不是喝酒？（沒有沒有），你不能這樣丟上車，這樣不對啊，他如果出事了，你們要負責嗎？」

廣告 廣告

男子喝醉酒，走路搖搖晃晃，運將實在不想載。

員警vs.計程車司機：「他如果給我吐了呢？在車上亂呢？（要付多少？）這我不敢接啦，不好意思哦。」

事發在11日下午4時多，北市士林的員警接獲民眾通報，一名59歲的酒醉男子倒在路邊，員警到場，男子說他沒受傷，也沒有醉得很誇張，不願就醫，因此警方為民服務，幫他攔計程車，但運將拒載後，男子最後自行離開。

北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾：「計程車司機更沒有公權力，他只有一件事情，就是把客人安全地載到他說的地方，今天在載的過程當中，發生了嘔吐，或是有所謂的糾紛的時候，你警察不能處理的時候，我們司機更沒有辦法處理他。」

年底尾牙季到來，聚餐喝酒的客人越來越多，運將實在兩難，因為如果拒載，可能會被開罰最高1200，但載了又怕有一堆問題。

其他計程車司機：「有的就亂罵啊，有的就說你會開車嗎，下來下來換我開，有的不想載啊，但有的直接開門，就進來了。」

其他計程車司機：「我們接了他也進來了，我們現在要趕他下去，也不一定趕得下去，因為他喝醉了。」

其他計程車司機：「我們也是載啊，如果他真的有事情，我們就叫警察來處理啊，這樣比較有公信力啊。」

年底尾牙聚會多，民眾喝酒得量力而為，別引發不必要的糾紛。

更多東森新聞報導

《Linking 368 Taiwan恁去台灣》走讀府城新核心—臺南東區

外出注意！境外污染物襲台 影響範圍曝光

消費力不輸台北 竹北人嘆：鼎泰豐、壽司郎不進駐？

