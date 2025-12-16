警助韓遊客找回錢包! 讚警效率高.台灣人不亂拿錢包

中部中心 / 中部綜合報導

兩名韓籍情侶遊客，來台中旅遊搭乘客運，卻不慎把錢包掉落在公車上，心急得向警方求助，沒想到，員警立刻聯絡客運業者，也順利找到錢包，還幫忙送回旅館，讓韓籍遊客，又驚又喜，還寫信跨海送到觀光署，向台灣警察表達感謝。





警助韓籍遊客找回錢包！ 大讚「警效率高」跨海表達感謝

韓國情侶檔來台灣旅行 跑到台中西屯所求助 表示自己的錢包掉在公車上。（圖／翻攝畫面）









兩名韓籍遊客，衝到台中西屯所值班台前，告訴員警，他們搭乘35路公車，但不慎把錢包掉在公車上，不知該怎麼辦，員警立刻進行交涉溝通，告訴他們可以幫忙尋找，請他們等待消息，果真員警，當天聯繫上客運業者，找回錢包。員警把錢包找回來，還將錢包送回旅館的櫃台，來自韓國的遊客來台灣旅遊，在台中搭公車，把裝有證件以及現金的錢包掉在公車上，員警火速找回。情侶檔回國後，還寄mail給交通部觀光署，向員警表達謝意，也感謝台灣人沒有亂拿錢包。

廣告 廣告





警助韓籍遊客找回錢包！ 大讚「警效率高」跨海表達感謝

韓籍遊客回國後 還寄了信給觀光署大力讚揚警方高效率 感謝員警的幫忙。（圖／翻攝畫面）





台灣警察的積極，韓國旅客念念不忘，跨越1600公里的感謝信，也成為臺灣人善良、人情味最實在的肯定。





原文出處：警助韓籍遊客找回錢包！ 大讚「警效率高」跨海表達感謝

更多民視新聞報導

高虹安涉貪大逆轉！二審貪污罪撤銷 律師怒了：法官對她多所迴護

我身騎白馬? 白馬偷跑出農場台9線逛大街

政院拍板不副署財劃法 陳其邁喊話在野：儘速讓憲法法庭運作

