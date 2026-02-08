警匪對峙90分鐘！男持「爆裂物」竄屋頂 聽親友「溫情喊話」才投降

屏東內埔鄉8日下午，出現警匪對峙場面！其中一名嫌犯疑似手持震撼彈或閃光彈，爬上民宅屋頂與警方對峙長達90分鐘，最後經過親友的溫情喊話，才乖乖就範。

事發在8號下午1點多，東港分局警方跨區辦案，到屏東縣內埔鄉南華路拘提一名李姓通緝犯，沒想到屋內還有一名林姓男子，不配合辦案還心虛逃脫，拿著疑似爆裂物跑到民宅3樓屋頂，情勢一度相當緊張。

男子疑似手持震撼彈或閃光彈，讓警方不敢大意。圖／民眾提供

警方在勸說安撫未見效果後，找來林嫌的家屬進行勸導，耐心溝通許久後，林嫌才放下爆裂物，配合警方逮捕。東港分局長高志正指出，「經由警方還有他的家屬溝通勸說之下，歷經一個半小時，他也願意配合我們警方，現場的狀況已經解除，現場人員的部分都是安全的。」

廣告 廣告

兩名嫌犯一前一後遭霹靂小組押上警車，後續員警也在屋內搜出700多公克違禁品，至於林姓犯嫌緊握的疑似爆裂物，經過確認並非「軍用品」，只不過為何要拒捕、跟毒品有無關聯，警方勢必一一調查清楚。

兩名嫌犯遭霹靂小組押上警車。圖／台視新聞

※台視新聞提醒您，保護自己、遠離毒品

※犯罪行為，請勿模仿

屏東／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

500公尺有20具屍體！墾丁國家公園淪梅花鹿墳場 墾管處緊急清查拆除

體驗夜間山林之美！屏東「奇幻大津」璀璨點燈

民進黨正式提名周春米 、陳光復參選2026 力拚屏東、澎湖縣長連任