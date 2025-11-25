警匪追逐惹禍！東京展示車暴走衝撞行人 釀1死1命危9傷

日本東京足立區昨中午發生重大汽車衝撞及肇事逃逸事件。（圖／達志／美聯社）

日本東京足立區昨（24日）中午發生1起重大汽車衝撞及肇事逃逸事件，1輛從汽車銷售店被盜走的展示車在國道上高速暴走，接連撞上行人與車輛，造成1人死亡、1人重傷昏迷，另有9人受傷。涉案的37歲男子在棄車逃逸後被警方逮捕，但否認犯行，聲稱「只是想試乘」。警方正以竊盜與肇事逃逸等罪名展開調查。

綜合日媒報導，事故發生在24日12點半左右。事發前約2小時，足立區1間汽車銷售店報案，稱1輛無車牌的展示用白色轎車遭竊。警方接獲通報後展開搜尋，巡邏車在案發地點附近的道路上發現該車，並鳴笛追逐。

就在追查過程中，白色轎車突然在足立區梅島的國道上撞上斑馬線上1名20多歲女性，接著衝上人行道，沿途約100公尺間連續撞上包括80多歲男性在內的多名行人。其後再次切回車道，撞上1輛車，使車上6人受傷，最終車輛因撞擊而停下。

從第1名受害者被撞，到車輛停下，全長約300公尺，沿途現場一片狼藉，甚至有銀杏樹被撞倒，地上散落破碎的手錶，時間停在12點30分左右。事故最終造成80多歲男性死亡、20多歲女性心肺停止，另有10至70多歲男女共9人受重輕傷。

多段行車紀錄器也拍下了白色轎車高速衝撞的瞬間。目擊者形容：「速度太快來不及反應，一個接一個被撞」、「看到警衛被撞到整個翻起來，我喊著要人拿AED（自動體外心臟電擊去顫器）過來。」

駕駛在車輛停下後立即棄車逃跑。警方24日晚間以涉嫌竊盜逮捕住在足立區、職業不詳的37歲涉案男子，但嫌犯當下卻辯稱：「不是偷車，只是為了試乘才開走。」

警方表示，需慎重判斷是否追究其刑責，目前尚未公布嫌疑人的姓名。針對警匪追逐造成重大死傷事故的質疑，警方則回應：「目前認為追查方式沒有問題。」

