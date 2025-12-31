警匪追逐戰！屏東惡煞衝撞警車 警狂轟42槍壓制終落網

屏東東港警分局執行一起重大緝捕行動，成功逮捕涉嫌持有非法槍械的35歲李姓男子。這名綽號「瘋達」的嫌犯，長期以來對社會治安構成嚴重威脅。

警方表示，東港分局在偵辦其他案件過程中，發現李嫌持有非法槍彈，且有多次危害民眾安全的紀錄。經報請屏東地檢署檢察官指揮後，隨即成立專案小組展開查緝行動。

專案小組連續兩天跟監掌握李嫌行蹤，期間發現該嫌犯警覺性極高，為避免在公共場所執行逮捕時危及其他用路人安全，警方持續跟監至一處偏僻牧場，確認不會影響民眾安全後，立即調集警力實施圍捕。

上午執行逮捕時，全副武裝的員警穿著防彈衣，以偵防車堵住牧場唯一出入口，阻斷李嫌逃脫路線。然而，李嫌見狀立即加速衝撞警車試圖突圍，情況極度危急。面對嫌犯的激烈反抗，現場4名員警被迫開槍制止，共計開了42槍，最終迫使李嫌駕駛的車輛失控撞上鐵門而落網。

根據警方調查，李嫌過去在屏東縣進德大橋新園鹽埔段、潮州鎮等地，都曾因行跡可疑遭警方臨檢，但每次都加速逃逸，從未配合檢查。這次的逮捕過程同樣驚險萬分。

偵查隊長葉憲威表示，執行任務前特別向關聖帝君祈求平安順利。他感謝在嫌犯全速衝撞的危險情況下，全體員警平安無事，嫌犯也順利落網。

東港警分局強調，面對犯罪行為採取零容忍態度，尤其年關將至，將以高強度執法確保年節治安平穩，讓民眾能在安全環境中安心生活。此次成功緝捕行動，充分展現警方維護社會秩序的決心與執法能力。

