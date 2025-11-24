警匪追逐戰！龜山46歲女毒犯拒檢撞警車 輪胎遭射擊被捕

桃園市於24日下午4時左右發生了一起警匪追逐事件。一名涉嫌毒品犯罪的嫌疑人在龜山區拒絕警方的盤查並迅速逃逸。桃園警方隨即動員超過20名警力進行圍捕。最終，嫌疑人的車輛在長壽路與忠義路口被警方開槍擊中輪胎，導致其無法繼續逃跑，最終被成功逮捕。警方表示，事件的具體情況仍在進一步調查中。

警方表示，事情發生在24日下午，地點位於桃園市忠義路與長壽路口，該地發生一起警匪追捕事件，根據警方的調查，46歲的許姓女駕駛因車內藏有毒品，才會選擇冒險逃避檢查。警方在逮捕後，於其車內搜出海洛因、安非他命、喪屍菸彈及K他命等多種毒品。事件發生後，警方立即封鎖現場並進行採證，呼籲民眾避開該區域以免造成交通堵塞。

據了解，女嫌犯駕駛白色休旅車，因為警方攔檢而企圖逃逸，並在逃跑過程中衝撞警車，造成現場緊張局勢升高。警方隨即下車並開槍制止其逃跑，最終成功將嫌犯逮捕。目前，警方仍在進一步調查事件的詳細情況，並將持續追蹤相關的毒品犯罪活動。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

