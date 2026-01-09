警匪追逐片！竊車慣犯偷車拒檢…飆7公里「撞飛騎士」 桃警開12槍攔人

記者羅欣怡／桃園報導

徐男偷車拒攔檢，警方朝輪胎連開12槍，雙方追逐7公里。（圖／翻攝畫面）

桃園市中壢區昨（8日）深夜發生警匪追逐。一名50歲的徐姓男子駕駛贓車拒絕警方攔查，衝撞員警，並一路開車跑給警察追，警方開槍射擊輪胎，徐男仍硬闖紅燈，逃逸過程中徐男擦撞機車騎士，徐男在路上繞行7公里後不敵優勢警力遭逮，全案警詢後依竊盜、妨害公務及公共危險等罪嫌移送偵辦，並建請羈押。

徐男一度衝撞警方，最後仍不敵優勢警力。（圖／翻攝畫面）

8日晚間10時許，中壢警方接獲民眾報案轎車遭竊，隨即調閱監視器追查，同時亦派線上巡邏網加強巡查。從監視器畫面發現遭竊車輛行駛於中壢區高鐵南路一帶，隨即前往攔查。10時45分許，員警於高鐵南路四段與福達路一段路口發現50歲徐男駕駛該失竊車輛，但徐男拒絕受檢，並駕車衝撞下車攔停之警員，已對員警生命、身體安全造成急迫危害。員警在符合用槍時機下，依法正確使用警械，朝該車左前輪射擊，試圖制止其行為，徐男仍不顧用路人安全，持續闖紅燈逃逸。

警方立即通報勤務中心實施攔截圍捕，並由中壢派出所、興國派出所同仁一路尾隨。徐嫌於逃逸途中，行經平鎮區民族二段欲右轉文化路時，擦撞停等紅燈之重機車騎士，造成57歲宋姓騎士右肩受傷、車輛受損，徐嫌仍未停車持續逃逸。

徐男逃逸過程中還撞傷一名騎士。（圖／翻攝畫面）

雙方追逐約7公里後，警方於22時50分許，在平鎮區復旦路四段與長安路口成功將徐嫌攔停，過程中巡邏車輛及警員裝備受損，員警依法使用警棍破窗，將徐男制伏帶案。另有員警於執行過程中手部擦挫傷，送醫包紮後已無大礙。

據了解，徐男半年內已竊取4部自小客車、1部計程車、1部機車，連續之犯罪行為不斷，本次更行駛失竊汽車拒檢逃逸、衝撞警方、藐視公權力及危害公共安全之不法行為，警方依法採取必要強勢作為，絕不寬貸。本案警詢後依竊盜、妨害公務及公共危險等罪嫌移送偵辦，並建請檢察官羈押，以保護市民生命財產安全及社會秩序。

