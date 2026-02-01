警匪追逐？得利卡貨車與警車碰撞釀側翻 男駕駛一度受困救出送醫

【記者曾佳俊／桃園報導】桃園市蘆竹區中正路今（1）日清晨6時許發生一起交通事故，一輛警車與得利卡小貨車在路口發生碰撞，小貨車車頭嚴重變形，26歲曾姓駕駛受困車內動彈不得。消防局接獲報案後立即派遣12人、5車趕赴現場，破壞車體將曾男救出，並予以頸圈、長背板固定處置，送往林口長庚醫院救治，所幸意識清楚無生命危險，目前正由警方釐清車禍發生的確切原因與肇事責任。

桃園市消防人員於今天6時20分抵達事故現場，發現得利卡小貨車駕駛受困車內，意識清楚。救護人員立即替患者施予頸圈及長背板固定等急救處置，救災人員同步展開破壞作業，於6時36分順利協助患者脫困。

經查，受傷患者為26歲曾姓男子，脫困後由蘆竹分隊救護車（蘆竹95）緊急後送至林口長庚醫院治療，此次事故共出動消防人員12名、消防車4輛及救護車1輛。

警車與貨車車禍原因及肇事責任仍待釐清。

