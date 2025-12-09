警匪追逐！毒駕男飆7公里桃園逃到新北 警破窗抓人

桃園市 / 綜合報導

桃園八德一名蔡姓男子毒駕上路，因為搖搖晃晃，被員警攔下，但他心虛逃跑，一路逃了大約七公里。最後警方在新北三峽將他攔下，破窗將他制伏，警方在車上搜出多種毒品。

員警十萬火急，拿著警棍衝下車，用力敲打車窗，一邊大聲喝斥，要車內的人趕快下車，警方說：「打P檔了沒啊，下來，下來。」用力把車窗打破，接著打開車門，支援警力隨後到場，好幾名員警合力，把車上的駕駛拖下車壓制在地，原來他車上載有大量的毒品，還毒駕上路。

事發在桃園八德福德一路，7日中午員警執行巡邏勤務時，發現47歲的蔡姓駕駛行車不穩立刻上前攔查，但他假意停車但隨即開上國道，沿途高速行駛逃逸約7公里，警方事後在三峽交流道，利用巡邏車擋住犯嫌去路，並強勢破窗將人逮捕，現場檢測出毒品陽性反應。

桃園市保安警察大隊第一中隊分隊長方寧舟說：「犯嫌車輛後於新北市三峽交流道出口處，因紅燈停等車流受阻，員警為避免犯嫌駕車衝撞，遂以巡邏車輛擋住犯嫌車輛去路，並以破窗器材強勢破窗逮捕犯嫌。」

警方在車內查獲，海洛因、安非他命等，各式毒品證物，根據了解，這名47歲的蔡姓男子，有多項毒品前科，這回還毒駕逃逸，上演街頭警匪追逐，從桃園八德追到新北三峽，最終還是逃不掉，被移送新北地檢署偵辦。

