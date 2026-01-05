警友副站長七期豪宅虐殺助理！見他奄奄一息…還想找人救「再繼續虐待」

記者陳弘逸／台中報導

台中市前年發生恐怖的七期豪宅虐殺案，時任第六警分局警友站的32歲劉姓副站長，夥同其他人在七期豪宅將27歲許姓男助理活活虐死。（圖／資料照）

台中市前年發生恐怖的七期豪宅虐殺案，時任第六警分局警友站的32歲劉姓副站長，因傳播小姐費用及請款事宜跟27歲許姓男助理爆發爭執；劉男竟夥同友人、助理等共4人聯手，拘禁許男把人活活凌虐致死，案件昨天（5日）法院開庭審理，檢方當庭揭露施虐影片，當時受重傷的許男一息尚存，嫌犯還曾試圖找護士來協助生命跡象，但目的並非要救治，竟是要「繼續虐待他」犯行相當離譜。經查，2024年10月18日凌晨，劉男竟夥同友人、石姓助理及林姓少年在承租的七期豪宅內拘禁許男，並用持老虎鉗、球棒、電擊棒等器具凌虐被害人，過程中，還在一旁用手機錄影，未料，成為日後犯行的鐵證。

案件於2025年2月起訴，移審台中地院，由國民法官審理，昨天（5日） 檢方將蒐證、扣案長達4小時7分鐘的影片，濃縮成25分鐘在庭上播放；片中，遭虐的許男已重傷，劉男等人甚至傳訊要找護士來協助生命跡象，目的竟是要「繼續虐待他」。

施暴的過程中，嫌犯還在一旁用手機錄影，未料，成為日後犯行的鐵證。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

直到許男失去生命跡象，才由石姓共犯撥打電話叫救護車，第一時間甚至謊稱，「朋友自殘」試圖脫罪，但後續人送醫重傷不治，死者的傷勢明顯有異，檢警深入調查，才進一步揭露此案。

昨天（5日）開庭，就檢辯雙方進行開庭陳述、證據調查的階段，關於此案，主嫌劉男委任律師認為，此案涉及拘禁凌虐致死或過失致死仍有爭議，因此，將於近日密集審理，今天（6日）將傳喚同案林姓少年，以及負責相驗死因的法醫師出庭作證，全案預計9日下午4時30分宣判。

