警友副站長虐殺助理 凶殘至極

台中市第六警分局警友站劉姓副站長等人凌虐許姓助理致死，台中地院國民法庭昨日開庭，法醫出庭作證證實死者全身都是鋁棒、鐵鎚造成的傷勢。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

台中市第六警分局警友站劉姓副站長，一一三年和二十八歲許姓助理疑因傳播小姐款項以及歷來請款事宜，在台中七期豪宅租屋處發生爭執，劉男夥同另一名劉姓男子、石姓男子和林姓少年，聯手拿鋁棒、鐵鎚等十種凶器凌虐致死，台中地院國民法庭六日開庭，法官傳法醫作證，揭露連下體都遭鐵槌敲打，死者因凌虐造成肺脂肪栓塞、橫紋肌溶解、外傷性神經軸索損傷、胃內容物吸嗆窒息，以及毒品交互作用而死亡，血液還罕見浮著一層油。

起訴書指出，劉一一三年十月十八日在七期豪宅內，與劉姓友人、石姓助理及林姓少年，強脫許衣褲，拿鋁製球棒、榔頭及尖刀攻擊，還逼用毒品、持老虎鉗拔牙，凌虐兇器高達十種，手段相當兇殘，許男在被凌虐毆打一天後傷重死亡，劉男等三人依凌虐致死等罪嫌起訴，林姓少年則由少年法庭調查。

台中地院國民法庭從前天開始審理，昨日上午繼續開庭，劉男等三人都出庭，並傳法醫曾柏元出庭作證，表示死者傷勢遍布全身，頭部、四肢、背部都有鐵鎚鈍面敲打痕跡，左手臂還取出二顆鋼珠彈丸。