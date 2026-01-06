警友副站長豪宅虐死小弟打爆命根子！法醫驚揭：死者「血液罕浮一層油」

記者陳佳鈴／台中報導

死者因凌虐造成肺脂肪栓塞、橫紋肌溶解、外傷性神經軸索損傷、胃內容物吸嗆窒息，以及毒品交互作用而死亡，血液還罕見浮著一層油。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

台中六分局警友站副站長劉姓男子，因傳播妹的費用，涉嫌夥同小弟，於2024年10月在台中七期豪宅爆發虐殺27歲助理許男，日前因該案進入國民法庭審理，檢察官當庭揭露許男遭施虐長達25分鐘的影片，全身共有62處外傷。台中地院國民法庭今天開庭，法官傳法醫作證，揭露連下體都遭鐵槌敲打，死者因凌虐造成肺脂肪栓塞、橫紋肌溶解、外傷性神經軸索損傷、胃內容物吸嗆窒息，以及毒品交互作用而死亡，血液還罕見浮著一層油。

台中地院國民法庭今（6）日續審。檢方傳喚負責解剖的法醫曾柏元出庭作證，庭上披露的傷勢細節令人毛骨悚然。法醫指出，許姓死者生前遭受鐵鎚、鋼珠槍等凶器毀滅性施虐，全身傷勢慘不忍睹；更罕見的是，死者肺部竟塞滿了因劇烈毆打產生的「脂肪油」，判斷死者是在極端痛苦中窒息而亡。

根據《自由時報》報導，法醫曾柏元當庭直言，死者傷勢遍布全身，從頭部、四肢到背部，隨處可見鐵鎚鈍面敲擊的重創痕跡，解剖時甚至從其左手臂中取出兩顆鋼珠彈丸。最令法醫震驚的是，在進行遺體解剖時，死者的血液中竟浮著一層肉眼可見的油脂，這是極為罕見的臨床狀況。法醫研判，因死者皮下脂肪遭受長期且劇烈的暴力破壞，導致脂肪碎裂流入血液，經由心臟打入肺部，最終造成嚴重的「肺脂肪栓塞」。

根據肺部切片顯示，死者的肺空泡內「幾乎全是脂肪」，其脂肪栓塞嚴重程度高達9至10分（滿分10分）；此外，死者後背與腰部因大面積軟組織毀損，導致橫紋肌溶解症狀亦達8至9分。法醫證實，上述任何一項傷勢在醫學上均屬致命等級。

更殘忍的是，法醫證實死者下體亦有遭受鐵鎚敲擊造成的嚴重創傷，雖然該處傷勢不足以致死，但足以顯見兇嫌在施虐過程中，對死者進行了極盡羞辱與殘酷的非人道折磨。

