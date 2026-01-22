警友會力挺反毒 北港警分局表揚第一線查緝有功員警

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林縣警察之友會北港警友辦事處長期支持警方治安工作，為肯定員警在查緝毒品及防制毒駕上的優異表現，日前由主任謝政峯親自出席北港警分局聯合勤教會議，頒發慰問獎金表揚有功人員，向堅守第一線、守護民眾安全的員警表達高度肯定與嘉勉。

雲林縣警察之友會北港警友辦事處積極支持員警查緝毒品與毒駕行動工作表現，特於日前由主任謝政峯親臨分局聯合勤教會議頒獎，對第一線查緝人員表示嘉勉之意。（圖／記者洪佳伶攝）

謝政峯主任在致詞中指出，警察是社會安定的重要守護者，無論是白天還是深夜，員警都在默默堅守崗位，保護人民的安全，讓民眾得以安居樂業。他感謝警員們不畏艱辛，無論是查緝喪屍煙彈毒品還是毒駕行為，都展現了高度的專業與熱忱。謝主任強調，藉由這次頒發慰問獎金，希望能進一步激勵員警士氣，並且堅定警友會對警方的支持，讓警察感受到強大的後盾。

分局長陳勇誌也在會議中強調，打擊酒駕和毒駕的行動絕不手軟，特別是春節將至，尾牙與春酒聚會頻繁，酒駕與毒駕交織的情況將成為重大安全隱患。為此，分局將進一步加大對毒駕與酒駕的查緝力度，並結合唾液快篩技術，強力打擊這類違法行為，保障春節期間的道路安全，確保民眾出行無憂。

