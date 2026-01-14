警友會北區主任完成交接 警民攜手守護台南治安

台南市警察之友會北區辦事處主任交接典禮圓滿完成，右二為新任主任侯佑霖，期許警民合作持續深化，共同為轄區治安努力。（警友會提供）

記者林怡孜/台南報導

台南市警察之友會北區辦事處十四日上午十時舉行主任交接典禮，在警察之友會理事長鄭丞焜、分局幹部及警友會成員共同見證下，由原任主任李曜嘉正式交棒給新任主任侯佑霖，象徵責任傳承與服務精神的延續，也展現警民合作的穩健力量。

交接儀式由理事長鄭丞焜主持印信交接，新任主任侯佑霖並致贈紀念品，感謝李曜嘉主任九年來對北區辦事處的用心付出。李主任任內長期支持警政工作推動，關心基層員警需求，成為分局執行各項勤務的重要後盾。

副分局長陳柏宇代表致詞時表示，警察之友會多年來持續支持警政工作，對提升治安與關懷員警貢獻良多，期盼新任主任與團隊持續凝聚社會資源，攜手守護轄區安全。

典禮結束後，警友會也頒發行政警察刑案績效評核獎勵，由開元、和緯及公園派出所獲獎，肯定員警在治安維護上的努力；同時頒贈一月份生日禮券，表達對警察同仁的關懷與支持。

第五分局表示，警察之友會一直是警政工作的重要夥伴，未來將持續深化合作關係，共同維護轄區治安，為市民打造更安心的生活環境。