（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林縣警察之友會北港辦事處主任謝政峯31日蒞臨北港警分局，出席分局主管會報，頒發破案禮券表揚績優員警，肯定警方長期投入治安維護的辛勞與成果。

警友會北港辦事處表揚優秀員警，肯定破案績效守護民眾安全。（圖／記者洪佳伶翻攝）

此次表揚活動，主要獎勵在「新世代打擊詐欺策略行動綱領『識詐』2.0執行計畫第1期」及各類刑案偵破工作中表現優異的警察同仁，藉由2025年最後一次主管會報公開表揚，共有偵查隊、北辰聯合所等6個單位、21位員警獲獎。

警友會北港辦事處表揚優秀員警，肯定破案績效守護民眾安全。（圖／記者洪佳伶翻攝）

謝政峯主任致詞時表示，近期全國治安事件引發社會關注，雲林縣警察局已全面強化治安戒備，針對大型活動與交通樞紐加強巡邏，提高見警率，以即時因應突發狀況，保障民眾安全。

廣告 廣告

警友會北港辦事處表揚優秀員警，肯定破案績效守護民眾安全。謝政峯主任致詞。（圖／記者洪佳伶翻攝）

北港分局長陳勇誌指出，為了確保雲林縣115年元旦升旗活動的安全，活動將移師北港，並將進行全面的警衛及交通疏導部署，嚴防人潮推擠及踩踏事故的發生。他呼籲民眾在參加活動時，避免攜帶危險物品，並時刻關注自身與家人的安全。如發現任何可疑情況，應立即撥打110報警，警方將第一時間到場處理，保障社會治安穩定。

警友會北港辦事處表揚優秀員警，肯定破案績效守護民眾安全。（圖／記者洪佳伶翻攝）

115年元旦升旗活動移師北港，交通疏導部署。（圖／記者洪佳伶翻攝）