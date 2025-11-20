警友站關說 台中警銷單案擴大

台中市警局第六分局爆發「紅白單」竄改罰單、銷單圖利弊案，檢、廉再查出李姓巡佐指示王姓警員轉單、銷單，檢方再依貪汙圖利等罪嫌追加起訴李、王，涉案警增至32人。（李京昇攝）

台中市警局第六分局爆出「紅白單」竄改罰單、銷單圖利的弊案，台中地檢署前兩波已起訴時任西屯所李姓巡佐、金姓所長等31名警員；檢、廉再追查，發現警友站張姓副站長兒子以及客人被開單後抱怨，李姓巡佐受託指示王姓警員幫忙轉單、銷單。檢方再依貪汙圖利等罪嫌追加起訴李、王兩人，整起案件涉案警員增至32名。

檢、廉單位調查發現，民國108年12月13日，王姓員警巡邏經過西屯區西苑二街、福吉街，看到3輛車違停便依規定開出「逕舉單（白單）」，沒想到遭開單車輛是當時西屯所警友站何姓副站長的車，何男找李姓巡佐請託處理，李便要求王員把白單改成「舉發通知單（紅單）」。

廣告 廣告

王姓員警員在指示下改單，將原本依《道交條例》第56條「違規停車」罰900元，改為55條第1項「違規臨時停車」罰300元，讓何姓副站長少繳3張共1800元罰款。

隔年李姓巡佐又收到另名警友站張姓副站長請託，稱其兒子騎車在某大學附近路口被開單，再度指示王員協助「轉單」。王後來以「照片模糊」、「沒有拍到違規車」註銷該筆600元罰單。

之後張姓副站長經營的婚宴會館，有5名客人在路口違停遭開單，他再度拜託李姓巡佐幫忙。李偽造製單，還盜蓋同事印章，把做好的舉發通知單交給張，車主免繳罰鍰。檢方偵結，分別依9個、4個對主管事務圖利罪起訴李姓巡佐與王姓員警。