警取締違停 同情「老婦生病」代繳罰單 網掀熱議！

彰化一名派出所警員，最近在社群平台分享了一張罰單照片，強調「自己開的紅單自己繳」，原來是因為，有一名老婆婆機車轉角違停，民眾打110檢舉，他前往取締，但又不忍心老婆婆「生病又很可憐」，他依法開出罰單後，自掏腰包把罰款繳掉，看是溫暖的舉動，不過網友看法兩極，有人「感謝他的善良」，但也有人質疑，「執法者在鼓勵年長者違規」，如果民眾要求比照，也會讓其他同仁感到為難。

社群貼出罰單的照片，記載違規停車的時間地點，開罰的法源，開單的是派出所的警員，但貼文強調，「自己開的紅單自己繳」，理由是「老阿婆生病又很可憐那我就幫你繳」，當地民眾說：「關注老人，警察有良心啦哈哈，當然要按讚啦，不錯啊。」

開出罰單的是彰化縣田中分局二水分駐所的劉姓警員，他附上一張繳費收據，600元的罰款已經用現金代繳完畢，事情發生在二水鄉員集路與光文路口，這裡位於市區車流量還不少，違停的情況相當嚴重，機車甚至還逆向停放。

這名警員留言，「看到可憐生病的老婆婆心裡捨不得」，「但110報案的違停一定要開單，無法勸導」，網友留言，「謝謝你的善良」，但也有人說「感覺很像是在作秀」，「執法者在鼓勵年長者違規」，「劉姓員警是否涉及圖利」，「長官這種事還是別PO網路比較好以免有人效法」。

當地民眾說：「忠於他的工作，那是他必須做的工作啊，繳罰單他私底下的事啊，因為他有做到他的工作就好了。」警員基於同情幫老婆婆代繳違停罰單，退休警官認為雖然是個人行為，但很容易造成同事執法的困擾，實務上來看並不適宜。

退休警官說：「這應該是不宜啦，那以後未來可憐的人，他這樣警察說，你們有這種案例，可以替我們繳掉啊，同事也會有相當的困擾啊。」認識這名警員的同事透露，他從警10多年，處事積極熱心富有正義感，遇到民眾需要幫忙都會找資源協助，轄區分局調查，劉姓警員的行為沒有違法不會懲處但也不鼓勵。

律師陳頂新說：「如果員警基於同情而拒開罰單，或者他的代繳罰單，與民眾存有對價關係，仍然是會有成立圖利罪的風險。」律師強調，這名警員沒有撤銷罰單也沒有減免罰鍰的金額，算是私人之間的代償行為，原則上不會構成圖利罪，但攸關社會觀感，執法時還是要多多留意。

