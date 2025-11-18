警告中國勿輕舉妄動！ 美國駐日大使：堅定承諾防衛日本「包括釣魚台」

美國駐日本大使葛拉斯對中國發出警告。翻攝美國駐日本大使館官網



據日本媒體今天（11/18）報導，日本首相高市早苗近日清楚表態挺台立場，中日關係急速惡化，中方甚至派出海警局船隻，進入日本政府認定的尖閣諸島（釣魚台）領海，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）今天發文警告中國，指出美國堅定承諾防衛日本，其中也包括尖閣諸島。

據《產經新聞》報導，日本首相高市早苗本月7日出席眾議院預算委員會，表示如果發生「台灣有事」的情況，可能構成「存亡危機事態」，形同認可自衛隊行使武力，對此，中國政府表達嚴重不滿。

16日上午，中國派出4艘海警局船隻，前往尖閣諸島（釣魚台）附近，進入日本政府認定的領海，這些船隻均搭載火砲，挑釁意味濃厚。

美國駐日本大使葛拉斯今天在社群平台X上發文，警告中國勿輕舉妄動，「是時候把話說清楚了，雖然應該沒有人會有疑問，美國堅定承諾防衛日本，包括尖閣諸島在內。」

葛拉斯更直接點名中國的挑釁行動：「無論中國海警局的船隻，做出什麼樣的舉動，都不會改變事實」、「川普總統今年初也再次重申美國立場，對於日本在尖閣諸島的和平管治，任何企圖侵犯的行動，美國都將強烈反對。」

