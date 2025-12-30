警告伊朗勿重啟核武 川普放話「狠狠打擊」：不想再浪費燃油

美國總統川普警告伊朗勿重建核武、飛彈計畫。(AP)

美國總統川普與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）於當地時間29日，在佛州的海湖莊園展開會談。川普表示，若伊朗恢復重建彈道飛彈或核武計畫，美方將會發動重大打擊，並稱「不希望再為此浪費轟炸機燃油」。

《NBC News》引述消息人士報導，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）擔憂，伊朗正試圖加速恢復彈道飛彈生產能力，而相關設施曾遭以色列空襲破壞，同時伊朗也被指正重建今年6月遭美國轟炸的核濃縮設施。

美國總統川普在與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會談前指出，近期聽聞伊朗正嘗試再次擴張軍事能力，「若真如此，就必須把他們打下去，我們將會狠狠地打擊」。川普表示，希望類似情況不會發生，若伊朗選擇談判，將是更明智的做法。

川普也補充，美方清楚伊朗的一舉一動，「我們很清楚他們要去哪裡、在做什麼，希望他們沒有在做，因為我們不想把燃料浪費在一架B-2轟炸機上」。此外，川普希望盡快推動以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）停火協議進入第二階段，而前提是「必須先解除哈瑪斯的武裝」。





