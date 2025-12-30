警告伊朗勿重建核武、飛彈計畫 川普：不想再浪費轟炸機的燃油

根據《路透社》報導，美國總統川普（Donald Trump）表示，若伊朗恢復重建彈道飛彈或核武計畫，美方可能支持再度對伊朗發動重大打擊。

川普在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）會晤以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）後，川普對媒體談到伊朗議題。川普說，他近期看到報導稱伊朗正在重建武器等相關設施，若伊朗確實在推進，可能改在其他地點進行，而不是使用6月美方大規模打擊的那些地點。

川普表示，美方已掌握伊朗的動向，「知道他們要去哪裡、在做什麼」。他提到先前打擊伊朗的行動曾動用B-2轟炸機，往返行程需要37小時，並說「不希望再為此『浪費燃油』」。

