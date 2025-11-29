警告台灣走向烏克蘭老路 軍事專家邱世卿：既然打不贏，就不該讓戰爭發生

總統賴清德日前宣布，將提出史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆元）國防特別預算，預計在民國115年至122年的8年間投入，用以打造「台灣之盾」。外交部長林佳龍日前接受風傳媒訪問時也直言，失敗主義和投降主義的觀點，其實是不認識自己，也錯估了中共，台灣從二戰迄今就是不沉的航空母艦。對此，軍事專家邱世卿則指出，既然覺得打不贏，就不應該讓戰爭發生，而不是打了以後才投降。

邱世卿在風傳媒節目《下班國際線》提到，專家做什麼用？專家就是用來預測、預警、計算、評估，當評估這場戰爭打不得的時候，就不應該發生，那個跟失敗主義、成功主義一點關係都沒有。

邱世卿提到，戰爭是實力的較量，跟主觀意識或跟你今天喜歡當烏克蘭人、明天又想要當日本人或當任何一個國家的人，沒有任何影響，那是你的主觀意識，但一個國家命運這麼重要的東西，對台灣來說關係到2300萬人，他不是一個說不要失敗主義、或我要成功主義，任何主義你拿出來就真的套用在2300萬人命運，並不是這麼單純，這是必須要被非常仔細的評估，而且被審慎去預測的結果。

邱世卿批判，在台灣憑什麼我們就必須現在這個時間點，就斷定2027年一定會跟解放軍或跟中國做最後攤牌，現在這個時間點就一定不會有2028選舉，我們為什麼要這樣做？我們試過所有可能試的方式嗎？我們用盡了可以用的方法嗎？為什麼其他方式都沒有選擇的情況下，就已經開始做2027準備大決戰的準備，因為要準備大決戰，才必須編這麼多國防預算。

台灣正走向「烏克蘭模式」？

邱世卿指出，烏克蘭遠遠在2022年戰爭發起前，已經開始做準備，因為不斷準備戰爭，沒有試過第二條路，也沒有準備第二種解決方案，所以最終就只能戰爭，烏克蘭情形就是這樣。

邱世卿表示，台灣現在慢慢走向烏克蘭的路，在我們的全民共識裡，說愛國情操也好、意識形態驅，像是「台灣尚勇」，我們不喜歡輸的感覺，所以我們希望在武器、戰術，一定要買得比中國更好，就算沒有比他們好，說的也要比他們好，我們利用自己不斷營造的氣氛下，就開始逐漸累積真的2027來打一仗。然而，軍事是一種科學，不是神學，軍事是可以被計算出來的。

