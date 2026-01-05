警告委內瑞拉代理總統「不做對的事後果慘重」川普 ：會比馬杜洛慘

美國總統川普。 圖：美聯社／達志影像

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）對委內瑞拉發動軍事行動，逮捕長期執政的委內瑞拉專制總統馬杜洛（ Nicolas Maduro）夫婦，押往美國受審。委內瑞拉最高法院3日晚間下令，由委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）代理總統職務。川普4日在接受《大西洋月刊》（The Atlantic ）專訪時警告羅格里格斯「必須做對的事」，否則將會「付出巨大代價」。

綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，知情人士透露馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國受審，美國司法部正式對兩人進行羈押並展開司法審判程序。長期反對美國在海外進行國家建構和政權更替的川普3日宣告，美國將「治理」委內瑞拉。

川普3日提及羅德里格斯時曾表示，對於美方認為能「讓委內瑞拉再次偉大」的事，羅德里格斯基本上都願意配合，川普還說羅德里格斯很有風度，但她在這些事情上已經別無選擇。川普4日接受《大西洋月刊》專訪時則威脅：「如果她（指羅德里格斯）不做正確的事，她將會付出巨大的代價，可能比馬杜洛還要嚴重。」

川普因為干預委內瑞拉政局，使他受到「讓美國再次偉大」（MAGA）與「美國優先」支持者的批評，不過川普在訪談中強調，對委內瑞拉而言，重建並不是壞事，這個國家「已經爛透了，它是一個徹底失敗的國家，這個國家在各方面都是災難」，他說：「不管是重建還是政權更迭，不管你怎麼稱呼它，都會比現在的狀況更好，不可能會更糟了。」

此外，川普在訪談中也重申美國獲取格陵蘭島的必要性，主張北大西洋公約組織（NATO）盟國丹麥自治領土的格陵蘭（Greenland）應該成為美國一部分。當被問到美軍在委內瑞拉的行動對格陵蘭發出何種信號時，川普告訴大西洋月刊：「他們要自己去理解，我真的不知道…但我們確實需要格陵蘭，絕對需要。我們為防衛而需要它。」

