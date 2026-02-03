警告美別輕舉妄動! 伊公佈這「新導彈」 射程逾千里 2枚可擊沉9千噸驅逐艦

伊朗公布最新的阿布·馬赫迪反艦導彈。 圖 : 翻攝自歐洲防務工業網

[Newtalk新聞] 《伊朗國家電視臺》近日播出一段影片，對外展示了由龐大隧道網構成的秘密導彈設施。據悉，此處存儲有數百枚「阿布·馬赫迪」新型反艦巡航導彈，其被認為是伊朗應對美國海軍的強有力武器。

據報導，這座「導彈城」深藏在地下約 500 米處，同時有出口通往地面。伊朗革命衛隊海軍司令阿利雷紮·坦格西裡準將親自擔任講解員，帶領媒體鏡頭步行參觀。

從影片中可看到，反艦導彈均由廂式卡車搭載，車體採用白色塗裝。如果未進入待發射狀態，其外觀與普通民用貨車無異，顯然是出於迷惑對手、增強隱蔽性的考量。

川普可能決定對伊朗動手，伊朗也揚言將進行報復性攻擊。 圖：翻攝自 騰訊網 蘇浩教授

公開畫面還顯示，這些白色卡車行駛至岸邊，稍加準備即可豎起 3 聯裝彈艙，根據目標指示對海發射「阿布·馬赫迪」，然後迅速撤離。

以色列《JFEED新聞網》認為，這是德黑蘭方面發出的明確軍事信號，表明前者屆時可能採取非對稱戰術，通過快打快撤的火力急襲，讓美軍水面艦艇防不勝防。

比利時《陸軍知識》網站指出，「阿布·馬赫迪」的研發始於 2020 年，旨在打造一款兼具對海、對陸攻擊能力的多功能武器。

2025 年初，導彈正式定型列裝。後續根據實戰經驗，伊朗軍工部門又對「阿布·馬赫迪」進行了技術升級。

美軍近期持續加強針對波斯灣的軍事部署，試圖對伊朗施加壓力，迫使伊朗參與核談判。與此同時，伊朗方面也積極加強軍備，甚至宣布將於 2 月 1 日、 2 日在荷姆茲海峽舉辦軍事演習。圖為被部署在中東地區的美國海軍「林肯號」( CVN-72)航空母艦。 圖：翻攝「X」@MarioNawfal

以色列安全智庫研究報告認為，「阿布·馬赫迪」智慧化水準較高，不僅具備較強的隱身及抗電子干擾能力，還可通過掠海變軌飛行來規避敵方探測和攔截。

報告還稱，「阿布·馬赫迪」配備重達 400 多公斤的彈頭，可擊穿軍艦裝甲後在船體內爆炸，理論上 2 枚該型導彈就能擊沉一艘排水量約 9,000 噸的美國神盾驅逐艦。

據《歐洲防務工業》網站報導，該導彈另一顯著特點是射程超過 1,000 公里，從伊朗海岸發射可覆蓋整個海灣地區，中東美軍的多處重要機場、軍港都在前者打擊範圍內。

