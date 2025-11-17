警告美軍軍事行動迫在眉睫 諾貝爾和平獎得主稱結束馬杜洛威權統治已達「最後階段」

委內瑞拉反對派領袖、今年諾貝爾和平獎得主瑪麗亞．科琳娜．馬查多（María Corina Machado）指出，美國對委內瑞拉發動軍事攻擊的可能性已經「迫在眉睫」。



美國海軍傑拉德．福特號航空母艦（USS Gerald R. Ford）連同一支規模龐大的打擊群，目前已部署在委內瑞拉北部海岸外海。

這項軍事行動被視為美國近年來在加勒比海區域最大規模的兵力集結之一，震動整個地區，並加劇外界對華府與尼古拉斯．馬杜洛（Nicolás Maduro）政權長期對立，可能即將進入關鍵轉折的擔憂。



矛盾訊號凸顯當前對峙局勢的不穩定



長期領導委內瑞拉民主運動的馬查多在上周末表示，現在「所有跡象」都顯示美國即將採取攻擊行動。她形容情勢「相當嚴峻」，並呼籲委內瑞拉民眾為結束馬杜洛威權統治的「最後階段」做好準備。

馬查多將今年的諾貝爾和平獎獻給美國總統川普，因為川普政府透過制裁、刑事起訴、秘密行動，以及現在的公開軍事部署，大幅加強對馬杜洛的壓力。

在11月16日晚間於西棕櫚灘機場停機坪與媒體的簡短對話中，川普暗示外交談判仍有空間。「他們想談判。」川普說，這番話指的是馬杜洛政府。這段發言被外界廣泛解讀為暫時緩和，但一些美國官員私下透露，攻擊行動的時間窗口可能在「未來48小時內」開啟。這些矛盾訊號凸顯了當前對峙局勢的不穩定。

雖然川普多次表示，他對派遣美國地面部隊持謹慎態度，但他已批准海軍、空軍及情報單位的一系列積極行動，官方說法是「對抗該地區的毒品恐怖主義」，但批評人士指出，這種表述掩蓋了逐步推進的政權更迭計畫。

美國官員長期指控馬杜洛主導毒品走私網路



彭博社在11月16日報導，美國計畫將「太陽卡特爾」（Cartel de los Soles）列為外國恐怖組織，華盛頓指控該組織由馬杜洛及其核心圈高層領導。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）在聲明中表示：「太陽卡特爾以委內瑞拉為基地，由尼古拉斯．馬杜洛及其他非法馬杜洛政權高層人物領導，他們腐敗了委內瑞拉的軍隊、情報單位、立法機構及司法系統。」

在美軍壓境下，委內瑞拉總統馬杜洛政權越來越不穩。（資料照，美聯社）

魯比歐進一步強調：「馬杜洛及其同夥並不代表委內瑞拉的合法政府。」這是華府對馬杜洛行動至今最全面的升級措施之一。

美國官員長期指控這位委內瑞拉領導人主導大規模古柯鹼走私網路，利用軍隊及情報部門協助貨物運輸及洗錢活動。馬杜洛則否認所有相關指控。



美國向加勒比海區域增派大量軍事資源



根據國防官員及國會簡報，美國已向加勒比海區域增派大量軍事資源。報導顯示，關鍵戰力包括：

- 傑拉德．福特號航空母艦，這是全球最大的航母

- 一個航母空中聯隊，配備能進行深度滲透作戰的攻擊戰機 - 兩艘搭載戰斧巡弋飛彈的導彈驅逐艦 - 一艘兩棲攻擊艦，已準備好進行快速插入任務

- 美國空軍從區域基地出動的監視及電子戰飛機 - 約1.5萬名部署在海軍、海軍陸戰隊及特種作戰部隊的士兵

五角大廈規劃人員表示，這次動員的官方目標是「反毒品攔截行動」，但多名官員私下承認，這種部署態勢能迅速轉向進攻作戰。

川普政府正討論馬杜洛下台後的「後續情境」



《Politico》在上周末刊登的詳細報導揭露，川普政府目前正在討論馬杜洛下台後的「後續情境」，內部人士指出，對於一個不以長期戰略規劃聞名的白宮，這種準備工作顯得異常周詳，包括：

- 馬杜洛及高級助手的潛在流亡地點，如土耳其、俄羅斯、亞塞拜然或古巴

- 逮捕馬杜洛並在美國以毒品恐怖主義罪名審判他的方案 - 對後馬杜洛政府解除哪些制裁，以及解除的順序 - 世界銀行及國際貨幣基金（IMF）在重建委內瑞拉經濟中可能扮演的角色

- 利用外國私人保安公司保護任何與華盛頓結盟的新委內瑞拉領導層 - 將委內瑞拉反對派，特別是馬查多的團隊，納入衝突後的治理規劃

報導提到，川普的核心圈子持續公開聲稱，這些行動僅針對「打擊毒品卡特爾」，而非政權更迭。

但多名熟悉討論的官員向《Politico》透露，川普部署福特號航母，並授權中情局在委內瑞拉境內執行秘密行動，這顯示出施加最大壓力的意圖，可能演變成軍事對抗。

儘管川普在11月16日晚間釋出暫時的外交空間，但美國及區域官員均認為，馬杜洛透過談判自行退出的機會窗口正在快速關閉。

美國情報單位仍與委內瑞拉軍方及執政黨內部人士保持聯繫，其中部分人士可能考慮轉向反對馬杜洛。



