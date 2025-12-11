警告藍白別擋1.25兆軍購？媒體人解讀AIT處長這段話：美國政府要出手了

​國防部提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算案，橫跨2026年至2033年，暫時匡列金額高達新台幣1兆2500億元，成為當前國內最大政治爭議事件，外界也有不少人認為是美方在背後施壓。對此，媒體人樊啓明在臉書點出AIT處長谷立言的這段訪談，樊啓明直言，美方罕見的進行清晰的政治表態與公開的預防性施壓。

的1.25兆元國防特別預算的特別條例審查，遭到在野黨團二度在立法院程序委員會封殺。總統賴清德日前受訪時表示，台灣是民主國家，對內競爭難免，但對於外來的威脅應該要團結一致對外；希望在野黨理性務實地面對，讓這筆國防特別預算付委，如果沒有善盡區域和平穩定的重要責任，面對中國威脅時，將面臨更大的困難。

對此，樊啓明表示，​為了1.25兆軍購預算以及接下來5%GDP佔比國防預算，賴清德的警告在野不聽，那美國政府只好自己出來了。

樊啓明點出AIT處長谷立言這段訪談內容：「當我們以及美國國會議員，與台灣立委們對話時，也聽到非常一致的訊息，支持強化台灣的自我防衛能力。你可能也注意到美國國會兩黨、參眾兩院都有很多議員，公開支持這次提高國防預算。所以我會說我們仍非常樂觀，認為這個過程會相當順利。當立院進入預算的細部審查階段時，我們也很期待台灣立委們的各項問題。我認為對台灣民眾來說，要了解一件事很重要，就是針對提高台灣國防支出所提出的一些批評，很可能不會得到國際社會的支持或理解。」

樊啓明解讀，這段話無異於是美國對台灣在野陣營說大白話，其中有3層次的意涵，第一，軟性：知道你們要審預算，這沒問題。第二，硬性：如果反對「增加預算」，你們是在與美國國會以及國際社會作對。

樊啓明說，第三，殺手鐧：在私底下明明都答應說要支持軍購的，不要言行不一。最終的結論就是在國防預算審查的關鍵時刻，美方罕見的進行清晰的政治表態與公開的預防性施壓。

