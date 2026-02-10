警告藍白在玩火！美對中鷹派議員不滿擋預算

▲參議院軍事委員會成員、民主黨參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 行政院提出1.25兆國防特別預算，但遭藍白聯手無法排入程序審查。美國《國會山莊報》指出，台灣在野黨已經引發美國參議院對中鷹派人士的抨擊，警告台灣藍白兩黨形同在國防議題上玩火，向北京釋出錯誤訊號。

美國《國會山莊報》報導，總統賴清德及在立法院是少數黨的民進黨表示，將在2026年把國防開支增加到國內生產總值（GDP）的3%以上，但政治分歧導致國防預算案被阻擋了10次，形成的政治僵局至今毫無緩解跡象。

國民黨與民眾黨拒絕審議民進黨政府這項近400億美元、預計分8年執行的國防特別預算案。這筆經費將用於採購8項武器系統，包括榴彈砲、「標槍」反戰車飛彈和HIMARS（海馬斯）多管火箭系統，這些是去年12月美國批准的110億美元軍售案的一部分。

台灣政府稱阻止國防預算將延誤軍備改善，對台灣的國際盟友發出錯誤訊號，美國國會中一些資深國防議員也表示認同。

參議院軍事委員會成員、民主黨參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）表示，在台灣持續面臨中國威脅之際，台北擁有自我防衛的資源至關重要，「過去一年，我一直與台灣的同行對話，勸阻這類大幅削減支出——我希望他們能改變立場」。

共和黨軍事委員會參議員沙利文（Dan Sullivan）也表示，台灣立法院上週未通過國防預算，與此同時，該為此負責的在野黨國民黨領導層正在北京與中共會面，並策劃更大規模的接觸，「不需要是天才也能看出發生了什麼事情，我之前就警告過——為了向中共卑躬屈膝而縮減台灣國防，是在玩火」。

參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）也直言，他對在野黨「劇烈」削減賴政府國防預算感到失望，在中國威脅上升的情況下，立法院應該重新考慮。

參議院外交委員會主席、共和黨籍參議員瑞胥（Jim Risch）與該委員會首席民主黨議員沙欣（Jeanne Shaheen）也敦促台灣應該跨黨派合作，為國防預算提供充足資金，指中國去年12月在台灣附近的軍演是「北京對台意圖及對自由開放印太地區威脅的警鐘，台灣領導層不應追求與中共合影的機會，而必須專注於批准關鍵軍事改革的資金，並提升全社會的韌性。我們敦促台北的各黨派領導人儘速批准這些對台灣安全及與美國持續夥伴關係至關重要的投資。」

傳統基金會（Heritage Foundation）中國與國家安全政策高級研究員葉望輝（Steve Yates）表示，國民黨採取了冒險舉動，並警告該黨是在「玩火」，指藍營的舉動會讓台灣陷入風險，不僅是是否與川普政府背道而馳的問題，雖然批准了數十億美元的額外支出，但縮減了原先承諾的投資，這在華盛頓明理人的眼中絕對不好看。

