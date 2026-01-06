警告「做正確的事」！川普專訪對委國代理總統烙狠話：若不從將付出「比馬杜羅還嚴重」的代價

在攻入委內瑞拉首都，迅速生擒左翼獨裁總統馬杜羅及其妻子後，美國總統川普4日接受《大西洋月刊》專訪表明，若委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）不做正確的事，將付出「非常大的代價」，恐怕面臨比馬杜羅還嚴重的後果。

川普昨日接受《大西洋月刊》專訪直言，「按照委內瑞拉的情況，重建並不是壞事，這個國家已經崩壞了」。而他也表明，羅德里格斯若不配合美方要求，將面臨第二波軍事攻擊，「如果她不做正確的事，她將付出非常大的代價，可能比馬杜洛還要大。」

美國國務卿盧比歐日前在《NBC》上被問及美國官員是否的確在「治理」委內瑞拉，對此他回應，官員們僅是在執行政策，並說此次逮捕馬杜羅是一項執法行動，理由則是馬杜羅夫婦在美國法院所面臨的所有指控。



盧比歐也直言：「我們不可能容許西半球出現一個讓全球的敵人可以從事活動、作為樞紐的國家。」他3日也在海湖莊園表示，美國第47任總統不是來玩遊戲的，「如果你不知道，現在你知道了。」



據了解，羅德里格斯3日時曾公開譴責美國綁架馬杜羅，並稱他為「委內瑞拉唯一的總統」，呼籲立刻放人；但隔日即在社群上表態，希望和美方建立主權平等、互不干涉且相互尊重的關係，邀請在國際法框架下，共同推動合作議程，並稱是馬杜羅總統和整個國家的立場。

