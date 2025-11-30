警告「兩岸不能被定調是內政問題」劉寶傑：馬英九選擇為難台灣人

[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，以前總統馬英九為首的政治人物不斷宣稱憲法就是一中、就是一國兩區。對此，1月辭去主持18年東森新聞台政論節目《關鍵時刻》的中國持續增加對台軍事威脅之際，資深媒體人劉寶傑今（30）天發表文章闡述：「兩岸不能被定調是內政問題。」寶傑元直言：「馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人。」

劉寶傑在上報發表文章指出：「現在誰主張一中，主張兩岸是內政問題，誰就正在為中國攻台掃除路障。中國能不能犯台，敢不敢犯台，武力準備，軍事實力的差距固然是關鍵因素，但更重要的是國際社會的認知：台海戰爭是內政問題？還是國際安全問題？」

劉寶傑續指：「這是中國現今政治作戰的重中之重，如果中國的政治作戰發生效果，兩岸被定調是內政問題，是中國人的家務事，中國不但會打，而且馬上就打。但如果國際認為兩岸兵兇戰危，涉及區域安全，非中國內政事務，中國的軍事作為就不得不躊躇再三。」

劉寶傑提到：「高市早苗的發言，之所以讓中國氣急敗壞，鋪天蓋地的反擊，就是高市破了中國的政治宣傳。「台灣有事可能會讓日本進入存立危機事態」，明確定調，兩岸衝突跟香港問題不同，不是你中國的內政問題，日本有出兵空間，如果日本的態度定調，美國亦是如此，兩岸進入軍事戰爭，中國要面對的不是台灣，而是周邊國家的介入。

劉寶傑分析：「所以兩岸會不會戰爭，除了台灣避免挑釁，逼中國非打不可之外，更重要的是不能接受兩岸是內政問題，不能被一個中國的框架框住，如果台灣自己都接受一中，接受兩岸問題是中國人自己的問題，根據 《聯合國憲章》第二條第七項「不干涉內政」原則。台灣只能在沒有外援的幫助下，單獨面對中國。這時候你是中國，你會不攻台嗎？

劉寶傑表示：「兩岸的戰爭早已開打，中國現在對日本所做的一切都是政治作戰的一環，中國發兵前要先營造有利的勢，以威脅利誘，逼迫世界認同台灣問題跟香港問題一樣，都是內政問題，這才是中國犯台的最大障礙，這個障礙一除，隨時都是發兵的時刻。」

劉寶傑痛批：「現在以馬英九為首的政治人物不斷強調憲法就是一中，就是一國兩區，有種就修憲，這根本是把台灣人的痛苦當成要害，死命攻擊，台灣人接受現狀，接受這部憲法是不得已的結果，是打落牙和血吞，是台灣人在夾縫中不得不然的選擇，馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人。」

政治工作者周軒稍早在臉書發文寫道，今早最驚喜，莫過於看到劉寶傑文章，他認為這是今日必讀。網友紛紛留言回應：「這是幾十年來綠營不斷強調的現實，劉寶傑現在才知道喔」、「LBJ現在才看懂AIT的台澎主權未定論也太lag。」、「真的不懂一堆人面對那邊一天到晚找碴擺飛彈對準台灣就不是挑釁，台灣要自保就是挑釁，什麼跟什麼？」。

