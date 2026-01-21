警告AI恐淪泡沫 微軟執行長納德拉：需擴大應用於各行各業

微軟執行長納德表示，若人工智慧的應用僅限於大型科技企業與富裕經濟體，AI將有淪為投機泡沫的風險。

人工智慧熱潮為全球帶來龐大商機，但微軟執行長納德拉21號在達沃斯「世界經濟論壇」警告，若人工智慧的應用僅限於大型科技企業與富裕經濟體，AI將有淪為投機泡沫的風險。（請聽AI報導。）

根據英國金融時報報導，納德拉指出，人工智慧這項快速發展的技術要取得長期成功取決於是否能廣泛應用於各行各業，並在已開發國家以外的地區普及。

納德拉強調，要避免AI淪為泡沫，必須讓AI的效益更平均分布，判斷AI是否泡沫化的跡象在於是否只有科技企業因為AI崛起受益，沒有惠及其他產業的公司。不過，納德拉對AI能在各行各業帶來轉變充滿信心，

資料顯示，AI工作應用及生產力提升多半集中在比較富裕的已開發國家，納德拉說：「我現在更有信心，這項技術將能以既有雲端與行動運算的基礎架構加速普及、改變生產力曲線，為全球各地帶來地方盈餘及經濟成長。」

納德拉也重申，他認為未來應用AI的模式，不會只仰賴單一具主導地位的AI模型供應者，微軟因此決定與多間AI公司合作。（請聽AI報導。）