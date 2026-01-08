警員值班台看美女直播！民眾怒PO文 屏東分局將記過懲處

民眾PO文爆料，屏東分局值勤台警員分心看直播，態度冷漠。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 自稱列管人口的民眾在社群平台爆料，昨日到屏東警分局報到，警備隊一名陳姓警員在執勤期間觀看直播影片，態度相當冷漠，民眾直言「上班還看直播。不知道他抖內了多少？」屏東警分局查證屬實，將記過懲處及追究幹部責任。

民眾在社群平台發文指出，因自己是列管人口，昨日前往屏東警分局報到，卻遇到「劣質員警」，過去遇到的警員都會告知先坐一下並通知承辦員警，但當時值勤台員警態度冷漠，還將手機放在電腦螢幕前，播放一名年輕女子的直播。

屏東警分局調查後確認此事，表示該警備隊員警在7日8至12時值勤台守望勤務時，確實於執勤期間觀看與公務無關的直播影片情形，分局已就員警違失部分予以記過懲處及追究幹部責任，將持續加強員警勤務紀律，避免類似情況再發生。

