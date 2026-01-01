警員執勤未鳴笛與民爆口角怒噴「非帝王條款」遭處分

社會中心／新北報導

許姓警員路權認知差異與民眾爆發口角。（圖／翻攝畫面）

新北市中和分局一名交通分隊警員，於2025年12月29日下午騎乘重機執勤時，因未開警示燈與鳴笛即左轉，遭對向直行車按喇叭示警。警員誤認對方需協助而上前，反因路權認知差異與民眾爆發口角，甚至回嗆「直行車非帝王條款」。分局事後認定警員違規在先且情緒失控，已依法開罰並給予行政處分。

這起警民糾紛發生於新北市中和區安平路與宜安路口。中和分局交通分隊許姓警員當時正騎乘大型重型機車，準備前往處理一起交通事故。行經該路口準備左轉時，遭遇對向一輛直行的白色自小客車。駕駛見警用機車突然左轉，隨即按鳴喇叭示警。許姓警員當下誤以為駕駛有緊急狀況或需要協助，便將車輛攔停上前詢問。

然而，雙方接觸後並非尋求協助，而是針對路權問題展開爭論。白色轎車駕駛不滿表示，依照交通規則，左轉車輛理應禮讓直行車輛先行。不料許姓警員對此反駁，認為轉彎車禮讓直行車僅是基於安全的交通規範，並非絕對的「帝王條款」。雙方對於交通法規認知南轅北轍，加上許姓警員當下情緒控管不佳，導致溝通氣氛火爆，演變成言語爭執。

中和分局獲報後介入調查，經調閱相關路口監視器與行車紀錄器影像釐清真相。交通組組長吳伯書指出，許姓警員當時雖是前往處理公務，但過程中並未開啟警示燈或鳴警笛，因此法律上並不具備優先通行權，仍應遵守一般道路交通安全規則，禮讓直行車先行。

針對許姓警員的違規行為，中和分局展現「不護短」態度。由於其轉彎未禮讓直行車，分局已依《道路交通管理處罰條例》第48條規定對該名警員開出罰單。此外，針對其情緒控管失當、與民眾發生口角損及警察形象部分，亦同步予以行政處分。警方強調，將持續加強內部教育，要求同仁執勤時注意言詞態度，避免類似誤解與衝突再次發生。

