警員聞聲救援 守護長者平安

圖說：臺北市信義分局吳興街派出所警員潘葆宸、林昕于。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市信義分局吳興街派出所警員林昕于、潘葆宸日前於所內值勤時，突然聽聞派出所外有民眾驚叫聲響，林等2員立即往所外聲源查看，見一名老翁倒臥在派出所外路面且神情痛苦，員警立刻上前關心並初步檢視傷勢，同時撥打119通知救護人員到場。

經了解，胡姓老翁騎乘腳踏車外出購物，途中突感身體不適，重心不穩而摔倒，造成身體多處擦挫傷，所幸意識清楚。為避免老人家直接躺臥地面，員警貼心取來紙箱墊於頭下，並在旁安撫陪伴，同步聯繫家屬到場，家屬對於警方熱心協助表示感激。

信義分局提醒，家中長者如單獨駕駛、騎乘交通工具外出，務必視身體狀況量力而為，若感不適務必停靠路旁休息，亦可撥打110、119報案電話，警方將第一時間到場提供協助。