警喬裝投資客「反坑殺」詐團！25歲女車手全身名牌收50萬遭逮 法官重判

記者潘靚緯／彰化報導

詐團女車手打扮貴氣偽裝成投資專員，負責面交取款，遭喬裝成投資客的員警當場逮捕。(圖／警方提供)

詐騙集團在網路投放「穩賺不賠」的廣告，吸引投資客加入LINE投資群組「坑殺」，彰化縣警方為揪出詐團，先在網路巡邏，喬裝成投資客「釣」出詐團車手面交取款。只見一名25歲的邱姓女子化身投資專員，全身名牌裝扮，拿出假證件準備收50萬元現金，不知眼前的「投資客」就是員警，當場被逮捕。由於邱女4年前就因提供帳戶給詐團，遭法官輕判6月，卻仍不知悔改再當車手，遭法官判刑1年。

判決書指出，邱姓女子4年前提供帳戶給詐團， 一名被害人匯入1萬4000元，她再把款項轉匯給上手，獲得2000元報酬，邱女落網後，賠償對方損失，法官考量她從小父母離異，又是初犯且與被害人和解，情可憫恕，輕判6月徒刑、緩刑2年。不料2年緩刑期滿，邱女去年又重操舊業，加入詐團當車手。

廣告 廣告

起訴書指出，去年6月，詐團在臉書張貼不實投資廣告，員警執行網路巡邏時點擊進入連結，喬裝成投資客，再透過一名自稱「曾梓豪」的人士協助加入LINE「卓絕策略班」群組，由「曾梓豪」等人告知，通過話術詐騙認定員警已上當，隨即派出車手邱女取款。

邱女接獲指示，到超商列印偽造之「投資契約書」、「投資經理」識別證及取款收據，，與員警喬裝的投資客相約在彰化市某街口見面收款50萬，趁交易時警方當場表明身分，邱女百口莫辯，被逮個正著。

根據《自由時報》報導，審理法官表示，邱女正值青壯年，尚非無工作能力，竟不思以正當途徑賺取財物，反而加入詐欺集團擔任面交贓款車手，並配合集團上游成員指示，負責取款。法官考量被害人由員警喬裝未得逞，又考量被告於偵查與審理時均已坦承犯行，審酌被告前科紀錄、犯罪動機、手段，不再寬容，判處1年有期徒刑。





更多三立新聞網報導

網戀假老公匯港幣「示愛」！台中女導遊怦然心動1動作 30萬遭盜領一空

疑「幫開刀」影片流出！中榮：高度懷疑無照廠商執刀 免除2醫主管職

以為火氣大「嘴破3個月沒好」！ 53歲男無痛感難張口 竟罹口腔癌2期

17歲少年亂約砲！GG流膿紅腫染2性病 看診急問「何時開機」醫師傻眼

