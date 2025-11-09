警喬裝男客逮賣淫女查扣88枚保險套 皮條客累犯5次判5月

基隆地院近日審結，認為張男已經第5次累犯，依妨害風化罪判處張男有期徒刑5月。，得易科罰金。(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名張姓男子今年1月起至3月初，在市區某處巷弄內擔任皮條客，負責在屋外攬客。與從事性交易的蔡姓女子協議，每次交易仲介費4百元。警方今年3月2日喬裝成男客前往消費，逮捕兩人，當場查扣88枚保險套，依法將張男移送法辦。基隆地院近日審結，認為張男已經第5次累犯，依妨害風化罪判處張男有期徒刑5月。

檢警調查，蔡、張二人協議由張男負責拉客，由蔡女進行性服務，每15分鐘收費1300元，張男仲介消費成功，將可分得4百元。

廣告 廣告

警方查緝當日晚間6時53分許，由塗姓警員喬裝成男客，假意接受張男招攬而進入消費，等蔡女將其引導到2號房間後，準備進行全套性交易時，塗員表明身分，當場查扣保險套88枚及計時器2個，並將張、蔡二人帶回。

蔡女部分經訊問之後，依違反社會秩序維護法移送法院裁處；張男則依涉犯妨害風化罪移送基隆地檢署法辦。檢察官偵訊後，依法提起公訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官審理後，認為張男意圖營利容留、媒介性交易，藉以牟利，破壞社會善良風氣；且先前已被查獲4次容留、媒介成年女子進行性交易，考量他犯後態度尚可，判處有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，88枚未使用保險套沒收。

【看原文連結】

更多自由時報報導

正德佛堂「神鬼女收納」！監守自盜109張空白支票 領走4545萬元

太子集團涉統戰3-1》替中共代付1.7億美元柬埔寨投資款 各國情報單位警戒

以為「打工賺點零用錢」很簡單！60歲阿北自尊心徹底碎了

飛來艷福？醉女上錯車 他拒勸阻撿屍性侵賠償和解仍判囚

